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Разгонный блок "Фрегат" отделился от третьей ступени "Союза"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" №2 отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", стартовавшей с космодрома Восточный, следует из трансляции "Роскосмоса".

В 00:59 мск разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №2 штатно отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а".

Планируется, что аппарат отделится от разгонного блока спустя час после старта. Спутник будет выведен на орбиту высотой 500-550 км.

Ранее в субботу в 00:50 мск ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" №2 стартовала с космодрома Восточный.

По данным "Роскосмоса", серия спутников "Кондор-ФКА" должна включать в себя два аппарата. Первый аппарат был запущен с космодрома Восточный 27 мая 2023 года.

Спутники "Кондор-ФКА" (разработчик ВПК "НПО машиностроения") предназначены для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.

Роскосмос Союз Фрегат
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