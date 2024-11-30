Второй спутник серии "Кондор-ФКА" выведен на орбиту

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" №2 выведен на орбиту после старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" № 2, запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", доставлен на заданную орбиту, отделился и принят на управление", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала в 00:50 мск с космодрома Восточный, она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА".

По данным "Роскосмоса", минимально необходимый состав комплекса - два спутника. Первый аппарат был запущен с космодрома Восточный 27 мая 2023 года.

Спутники "Кондор-ФКА" (разработчик ВПК "НПО машиностроения") предназначены для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.