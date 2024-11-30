Поиск

Второй спутник серии "Кондор-ФКА" выведен на орбиту

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" №2 выведен на орбиту после старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" № 2, запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", доставлен на заданную орбиту, отделился и принят на управление", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала в 00:50 мск с космодрома Восточный, она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА".

По данным "Роскосмоса", минимально необходимый состав комплекса - два спутника. Первый аппарат был запущен с космодрома Восточный 27 мая 2023 года.

Спутники "Кондор-ФКА" (разработчик ВПК "НПО машиностроения") предназначены для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.

Роскосмос Союз Фрегат Кондор-ФКА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 29 ноября

В "Ростехе" заявили, что система бронирования Leonardo работает штатно

Неполадки в инфраструктуре Yandex Cloud привели к сбоям у сервисов ряда клиентов

Неполадки в инфраструктуре Yandex Cloud привели к сбоям у сервисов ряда клиентов

РКН подтвердил сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи

Иноагентами признаны политолог Становая и исследовательский центр "Сова"

Минцифры РФ опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки от срочной службы

Минцифры РФ опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки от срочной службы

"Транснефть" после повышения налога на прибыль попросила поднять тариф на прокачку нефти

Глава СКР предложил жестко регламентировать въезд мигрантов

Минобрнауки РФ оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Минобрнауки РФ оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Шохин заявил, что расходы бизнеса по ранее привлеченным кредитам увеличились в разы

Шохин заявил, что расходы бизнеса по ранее привлеченным кредитам увеличились в разы
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });