Ракета "Союз" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" стартовала с Восточного

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" №2 стартовала с космодрома Восточный, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и аппаратом ДЗЗ "Кондор-ФКА" №2 стартовала с площадки 1С Восточного в 00:50 по московскому времени.

Планируется, что аппарат отделится от разгонного блока спустя час после старта. Спутник будет выведен на орбиту высотой 500-550 км.

По данным "Роскосмоса", серия спутников "Кондор-ФКА" должна включать в себя два аппарата. Первый спутник был запущен с космодрома Восточный 27 мая 2023 года.

Спутники "Кондор-ФКА" (разработчик ВПК "НПО машиностроения") предназначены для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.