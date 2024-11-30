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Военные РФ нанесли удары по аэродромам и обеспечивающим ВПК энергообъектам Украины

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по аэродромам ВСУ и связанным с ВПК Украины энергообъектам, за сутки сбиты крылатая ракета "Нептун" и 45 дронов, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, российской авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

В Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки российская армия нанесла удары по подразделениям и технике ВСУ в 132 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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