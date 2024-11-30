Nordwind выполнит рейс на Кубу в субботу с вынужденной задержкой на 9 часов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Nordwind получила подтверждение о заправке топливом ее самолета в аэропорту Варадеро на Кубе, в связи с чем ее субботний рейс из "Шереметьево" все же будет выполнен, сообщил сайт перевозчика.

Вылет рейса N4-555 запланирован на 20:00 мск. По плану он должен был вылететь в 11:00. Таким образом, вынужденная задержка составит 9 часов.

Обратный рейс из Варадеро в Москву N4-556 будет выполнен в воскресенье также по измененному расписанию: вылет запланирован на 5:00 с прилетом в "Шереметьево" в 2:20.

"Пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги согласно ФАП-82. Ситуация по последующим рейсам в/из Кубы находится в стадии решения. Информация будет обновляться", - говорится в сообщении.

Программа полетов авиакомпаний РФ на Кубу может быть скорректирована с 1 по 8 декабря из-за дефицита керосина в аэропортах Гаваны и Варадеро, предупредила Росавиация.