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Росавиация заявила о возможном изменении полетов на Кубу из-за дефицита топлива в ее аэропортах

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Программа полетов российских авиакомпаний на Кубу может быть скорректирована в начале декабря из-за дефицита керосина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила в субботу Росавиация.

"Возможные изменения связаны с двумя NOTAM (извещениями), которые выпустили авиационные власти Кубы. В извещениях сказано о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро в течении недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря", - сказали в ведомстве.

Рейсы в эти аэропорты из Москвы выполняют авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и Nordwind.

Как заверили в ведомстве, "Минтранс России, Росавиация и наши перевозчики ведут консультации с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы авиакомпаний России".

Росавиация Куба
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