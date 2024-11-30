Nordwind задерживает рейс на Кубу в ожидании подтверждения о топливозаправке

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Nordwind задерживает рейс из Москвы в Варадеро в субботу на пять часов, свидетельствует онлайн-табло аэропорта "Шереметьево".

Рейс N4 555 должен был вылететь в 11:00 по Москве, на данный момент он ожидается в 16:00.

Задержка связана с извещением авиавластей Кубы о дефиците топлива в аэропортах Варадеро и Гаваны, пояснили в компании.

"Сегодня в аэропорту "Шереметьево" задерживается рейс N4 555 Москва - Варадеро по вышеуказанным причинам. На текущий момент авиакомпания Nordwind ожидает официального подтверждения заправки авиационным топливом в аэропорту Варадеро с целью выполнения рейса по маршруту N4 556 Варадеро - Шереметьево от 01.12.2024", - уточнили в Nordwind.

Рейсы на Кубу также выполняет "Аэрофлот". Ближайший регулярный рейс из Варадеро в Москву 30 ноября будет выполнен по расписанию, сообщили в компании. Рейс в Гавану из Москвы запланирован на 1 декабря.

"В настоящий момент авиакомпания находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации", - сообщили в "Аэрофлоте".

Программа полетов авиакомпаний РФ на Кубу может быть скорректирована с 1 по 8 декабря из-за дефицита керосина в аэропортах Гаваны и Варадеро, предупредила ранее в субботу Росавиация.