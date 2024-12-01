Авиакомпании РФ до 8 декабря будут летать на Кубу с дозаправкой в Каракасе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро (Куба) в период 1-8 декабря будут выполняться с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса (Венесуэла), сообщила Росавиация.

"Такое временное решение в целях безопасности полетов увеличит продолжительность рейсов между Москвой и Кубой примерно на 5 часов в каждом направлении", - уточнили в ведомстве.

Работа с министерством транспорта Кубы для решения вопроса с заправкой самолетов российских авиакомпаний керосином в кубинских аэропортах продолжается, добавили там.

Программа полетов российских авиакомпаний на Кубу может быть скорректирована с 1 по 8 декабря из-за дефицита керосина в аэропортах Гаваны и Варадеро, предупреждала Росавиация накануне. Извещение авиационных властей Кубы о проблеме с топливом затрагивает всех летающих на остров перевозчиков.

Рейсы на Кубу из Москвы выполняют "Аэрофлот" и Nordwind.