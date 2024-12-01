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Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива в местных аэропортах с 1 по 8 декабря, сообщила Росавиация.

"Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM", - сказано в сообщении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро (Куба) в период 1-8 декабря будут выполняться с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса (Венесуэла). Такое временное решение в целях безопасности полетов увеличит продолжительность рейсов между Москвой и Кубой примерно на 5 часов в каждом направлении, уточняли в Росавиации.

Рейсы на Кубу из Москвы выполняют "Аэрофлот" и Nordwind.

Варадеро Венесуэла Каракас Куба Росавиация Гавана
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