Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Ильинки и Петровки в ДНР

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Под контроль российских войск перешли населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным министерства, группировка нанесла поражение формированиям 23-й механизированной, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Курахово и Дылеевка (ДНР). Потери вооруженных сил Украины на этом участке фронта составили до 380 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и гаубица.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой народной республики", - заявило Минобороны.

По его данным, группировка нанесла поражение живой силе и технике 95-й механизированной бригады, 49-го штурмового батальона ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Пушкино, Новоалексеевка и Заря (ДНР). Военные отразили 11 контратак штурмовых групп 28-й, 42-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла более 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, четыре гаубицы, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новомлынск, Ковшаровка, Двуречная, Загрызово, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское и Северск Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Группировка отразила 11 контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й и 117-й бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, два пикапа, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами, сказали в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Разлив и Новый Комар Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны.

По словам военных, потери армии Украины составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей, две гаубицы.

На харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы (Харьковская область). Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й и 58-й механизированных бригад ВСУ. Потери украинских сил составили до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две гаубицы, сообщило министерство.

По его данным, подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ здесь составили до 85 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.