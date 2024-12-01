В Тверской области восстановили электроснабжение уже 75 тыс. потребителей

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Тверской области, где 21 ноября из-за снежного циклона произошли массовые отключения электроэнергии, удалось восстановить электроснабжение уже более 75 тыс. потребителей, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

На текущий момент в Зубцовском округе ведется отработка заявок населения. В Калининском округе завершаются работы в населенном пункте Путилово, продолжаются работы между Суховерково и Тургиново. Восстановление электроснабжения продолжается на одной линии в Удомле, усилены работы в Максатихе.

Планируется, что в воскресенье полностью будет подключен Старицкий округ.

Ранее сообщалось, что снежный циклон обрушился на ряд регионов Центральной России. Поваленные деревья перекрывали трассы, из-за мокрого снега были оборваны провода ЛЭП.