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Энергетики ликвидируют последствия непогоды в регионах ЦФО

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Бригады энергетиков "Россетей" ликвидируют последствия двух волн циклона, накрывшего регионы Центральной России, сообщается в официальном телеграм-канале компании в воскресенье.

Отмечается, что от второй волны циклона наиболее пострадали Калужская, Тверская и Смоленская области.

Для восстановления работы энергообъектов в этих регионах привлечены дополнительные силы. В настоящее время здесь задействованы 432 бригады энергетиков: 1 264 сотрудника, 467 единиц спецтехники.

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За 23 ноября в ходе восстановительных работ энергетики "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" осмотрели 5 567 км линий электропередачи, устранили 675 обрывов проводов, заменили 89 поврежденных опор и 106 траверс, спилили и убрали 1 248 деревьев, ликвидированы завалы на 431 пролёте ЛЭП, сообщает компания.

ЦФО Калужская область Тверская область Смоленская область Россети
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