Более 100 бригад энергетиков устраняют последствия снежного циклона в Тверской области

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Тверской области продолжаются работы по ликвидации последствий снежного циклона и восстановлению электроснабжения потребителей, сообщила пресс-служба регионального правительства в воскресенье.

Как говорится в сообщении, работы по поручению губернатора области Игоря Рудени ведутся в круглосуточном режиме. "Более 100 бригад энергетиков совместно с сотрудниками регионального МЧС ведут работы на территориях", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время восстановлено электроснабжение потребителей в Твери, ряде населенных пунктов Селижаровского, Кувшиновского, Кашинского округов.

Продолжаются работы в Калининском округе, где отмечалось наибольшее число отключений, сообщает пресс-служба.