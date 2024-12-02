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В Большом театре сообщили о бот-атаках и временных сбоях в работе сайта

Однако серьезных проблем с сайтом в ГАБТе не видят

В Большом театре сообщили о бот-атаках и временных сбоях в работе сайта
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Серьезных проблем в работе сайта Государственного академического Большого театра, несмотря на бот-атаки и временные трудности, не обнаружено, на данный момент продано 90% билетов на "Щелкунчика" 17 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГАБТа.

Пользователи стали жаловаться на сбои в работе сайта Большого театра после начала продаж "Щелкунчика". Несмотря на то, что сайт продолжал работать, возникали проблемы как при переходе в раздел продажи билетов на сайте, при входе в личный кабинет, так и во время самой покупки.

Продажа билетов на балет "Щелкунчик" началась 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Чтобы купить билет, нужно было заранее создать на сайте театра личный кабинет. В продажу поступили билеты на показ спектакля 17 декабря.

ГАБТ решил продавать билет на "Щелкунчика" только через сайт театра, в кассах приобрести билет невозможно.

Балет "Щелкунчик" - главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на исторической сцене в 1966 году. В прошлые годы билеты на спектакль продавались в кассах театра, что приводило к образованию многочасовых очередей.

ГАБТ Большой театр Щелкунчик
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