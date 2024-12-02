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В Минобороны сообщили о подготовке в полках резерва 300 тысяч контрактников для СВО

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Более 300 тысяч военнослужащих прошли обучение в резервных полках, которые готовят контрактников к участию в специальной военной операции, сообщил начальник главного управления боевой подготовки ВС России Иван Бувальцев.

Его статья об итогах боевой подготовки в 2024 году опубликована в "Красной звезде".

"Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 тысяч военнослужащих", - сообщил Бувальцев.

В октябре 2023 года Сергей Шойгу, будучи министром обороны (ныне секретарь Совбеза), сообщил, что сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне СВО на Украине.

В декабре 2023 года Шойгу заявил, что в Вооруженных силах России пересмотрены подходы по формированию резервов, теперь резервный полк есть в каждой армии.

Минобороны Сергей Шойгу Совбез СВО Иван Бувальцев
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