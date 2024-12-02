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Минэнерго Казахстана сообщило о подаче нефти по "Дружбе" по графику

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Поставка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" идет в соответствии с графиком, поставка ожидается в период с 20 по 30 декабря, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.

Ранее польский трубопроводный оператор Pern сообщил, что на участке северного нефтепровода "Дружба", который проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, произошла авария. При этом Польша продолжает поставки нефти на НПЗ Шведт в Германии по одной из двух веток системы.

"Транснефть" заявила, что прокачивает нефть по нефтепроводу "Дружба" в направлении Белоруссии в соответствии с графиком.

Дружба Казахстан Минэнерго Польша Транснефть Германия
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