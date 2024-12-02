Иностранцы начали предоставлять биометрические данные на границе РФ

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Иностранные граждане и лица без гражданства с 1 декабря начали в экспериментальном порядке предоставлять биометрические персональные данные при пересечении границы России, сообщает пресс-служба аэропорта "Шереметьево".

В соответствии с постановлением правительства от 14 ноября 2024 года, эксперимент по предоставлению биометрии пройдет в два этапа с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года.

"На первом этапе, с 1 декабря 2024 по 30 июня 2025 года, все иностранные граждане, которые въезжают или выезжают с территории России через международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, будут сдавать биометрию в пунктах пропуска", - отмечается в сообщении.

В рамках второго этапа, который начнется 30 июня 2025 года, иностранные граждане, которым не требуется виза, смогут заранее пройти процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации с использованием мобильного приложения единого портала, предоставить в режиме реального времени свои фотографии и разместить биометрические данные, а также подать заявление с информацией о целях поездки в Россию. Режим будет действовать во всех пунктах пропуска через госграницу.

Биометрию не будут требовать у граждан Белоруссии, детей в возрасте до шести лет, дипломатов, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений других стран в РФ, работников различных международных организаций, аккредитованных в России, а также членов их семей.