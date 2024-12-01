Поиск

В пунктах пропуска через госграницу РФ усилены меры безопасности

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В пунктах пропуска через госграницу РФ усилили меры безопасности для контроля за соблюдением миграционного законодательства, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

" (...) Были усилены меры безопасности и задействованы дополнительные ресурсы для контроля за соблюдением миграционного законодательства и на других пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данные меры предприняты на фоне старта с 1 декабря в России эксперимента по сдаче биометрии иностранными гражданами на Московском авиационном узле и в автомобильном пункте пропуска "Маштаково" (Оренбургская область) на границе с Казахстаном.

В РоссииГлава СКР предложил жестко регламентировать въезд мигрантовЧитать подробнее

В управлении МВД заявили, что "нововведение призвано повысить уровень миграционной безопасности и исключить нахождение на территории нашего государства лиц, имеющих запрет на въезд в Российскую Федерацию, и иных деструктивных элементов, пытающихся проникнуть на территорию страны, в том числе под измененными установочными данными".

МВД РФ Казахстан Оренбургская область Маштаково Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков из-за слов Меркель о встрече с лабрадором Путина допустил, что она не была настроена на диалог

Песков из-за слов Меркель о встрече с лабрадором Путина допустил, что она не была настроена на диалог
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Ильинки и Петровки в ДНР

Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 29 дронов ВСУ над четырьмя регионами

Ребенок погиб в результате атаки дрона в Брянской области

Число сбитых над Брянской областью беспилотников ВСУ достигло десяти

Что произошло за день: суббота, 30 ноября

Nordwind выполнит рейс на Кубу в субботу с вынужденной задержкой на 9 часов

Подписан закон, ужесточающий контроль над непищевой продукцией, содержащей спирт

Подписан закон, ужесточающий контроль над непищевой продукцией, содержащей спирт
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });