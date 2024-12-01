В пунктах пропуска через госграницу РФ усилены меры безопасности

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В пунктах пропуска через госграницу РФ усилили меры безопасности для контроля за соблюдением миграционного законодательства, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

" (...) Были усилены меры безопасности и задействованы дополнительные ресурсы для контроля за соблюдением миграционного законодательства и на других пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данные меры предприняты на фоне старта с 1 декабря в России эксперимента по сдаче биометрии иностранными гражданами на Московском авиационном узле и в автомобильном пункте пропуска "Маштаково" (Оренбургская область) на границе с Казахстаном.

В управлении МВД заявили, что "нововведение призвано повысить уровень миграционной безопасности и исключить нахождение на территории нашего государства лиц, имеющих запрет на въезд в Российскую Федерацию, и иных деструктивных элементов, пытающихся проникнуть на территорию страны, в том числе под измененными установочными данными".