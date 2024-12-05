Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии запущен в пилотном режиме в Челябинске

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Обслуживание в Многофункциональном центре предоставления госуслуг (МФЦ) по биометрии - без предъявления паспорта - запущено в пилотном режиме в флагманском МФЦ в Челябинске, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Челябинская область стала первым регионом, где запустился сервис обслуживания в МФЦ без необходимости предъявления паспорта. До конца года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны. Важно, что использование биометрии добровольно и является дополнением к уже существующим способам обслуживания", - сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении.

Новый способ обслуживания будет доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Ее можно сдать очно в 12 тыс. банков по всей стране, напомнили в аппарате зампреда правительства.

Для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ, отмечается в релизе. После идентификации у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.

По словам гендиректора Центра биометрических технологий, оператора ЕБС, Владислава Поволоцкого, "биометрия позволит максимально упростить процесс получения услуг".

ЕБС - государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных, их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей для получения гражданами государственных услуг и доступа к банковским сервисам.