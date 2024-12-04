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Электроснабжение большей части потребителей в Амурской области восстановлено

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Амурские электрические сети (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ДРСК, входит в группу "РусГидро") подключили около 80% потребителей в центральном энергорайоне на общую мощность 40 МВт после инцидента на Благовещенской ТЭЦ в среду.

"Полностью восстановлено энергоснабжение в селах Константиновского, Тамбовского, Ивановского Бурейского, Октябрьского районов и города Райчихинск", - сообщает пресс-служба ДРСК.

Уточняется, что частично подключены потребители в пригороде Благовещенска, в селах Чигири и Плодопитомник.

По прежнему действует ограничение энергопотребления в Благовещенске и Благовещенском округе на 10,2 МВт. С 14:06 по местному времени началось переключение по районам - подключены к электроснабжению потребители, которые были отключены утром и введено ограничение электроснабжения для других потребителей.

Амурские электрические сети пока не получили распоряжения от Системного оператора на полную отмену ограничений - все подключения и отключения вводятся только по распоряжению Амурского регионального диспетчерского управления (РДУ).

В РоссииВ Амурской области начали подключение потребителей после техсбоя на Благовещенской ТЭЦЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что Амурские электрических сети по распоряжению Системного оператора - Амурского РДУ ввели ограничения энергопотребления по центральному энергорайону на 50,2 МВт. Благовещенская ТЭЦ (входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания", группа "РусГидро") работает в неполном объеме из-за технологического нарушения на паропроводе. Повреждений основного оборудования не допущено. Угрозы перемораживания теплосети также не допущено.

Включение генерирующего оборудования Благовещенской ТЭЦ в сеть и полное восстановление параметров станции планируется в течение текущих суток.

Благовещенская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1976 году, входит в состав филиала "Амурская генерация" АО "ДГК". Основным топливом является уголь. Мощность предприятия по теплоэнергии - более 1 тыс. Гкал.ч, по электроэнергии - 404 МВт.

ДГК - крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока и четвертая по установленной мощности территориальная генерирующая компания в России (4,119 тыс. МВт, 11,748 тыс. Гкал.ч). Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока.

Амурская область Благовещенская ТЭЦ
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