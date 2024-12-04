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Правительство РФ выделит 3,5 млрд руб. на субсидирование авиаперевозок

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует выделить 3,5 млрд руб. на субсидирование воздушных перевозок, в том числе из труднодоступных мест, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 3,5 млрд руб. организациям воздушного транспорта, в том числе тем, кто осуществляет полеты из труднодоступных мест по льготным билетам. Благодаря такой поддержке авиапредприятия смогут развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны. (...) Продолжим оказывать помощь и в следующем году, необходимые для этого ресурсы предусмотрены в нашем федеральном бюджете", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

Сейчас в РФ действуют три ежегодные федеральные программы субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы; между центральной частью страны и Дальним Востоком / Калининградом, а также по социально значимым маршрутам внутри ДФО (субсидии получает авиакомпания "Аврора"). На текущий год на них выделено более 25 млрд руб., в бюджете-2025 заложено 26,4 млрд руб.

Михаил Мишустин
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