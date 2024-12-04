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Президент России предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предлагает предусмотреть возможность перевода с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) дивидендов и купонов на другие счета.

"Предлагаю дополнить функционал этого инструмента. Сделать так, чтобы инвестор мог выбрать счет для зачисления дивидендов по акциям, учтенным на индивидуальных инвестсчетах. То есть мог использовать полученный доход по своему усмотрению и что важно - в любое время", - заявил он на форуме ВТБ "Россия зовет!"

Это должно повысить интерес инвесторов к ИИС-3, отметил он.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина весной 2024 года говорила, что ЦБ хочет вернуться к обсуждению возможности вывода дивидендов и купонов с ИИС-3 для повышения привлекательности этого инструмента. "Там много вопросов, которые возникают у инвесторов. В частности, есть вопросы, почему доходы от инвестирования в рамках ИИС-3 можно отправлять только в реинвестирование, а не на текущие счета, например, которые могут использоваться в том числе для обслуживания ипотечного кредита или каких-то других нужд. Мы эту тему обсуждали, когда готовились все эти законопроекты. Думаю, что можно вернуться к этому вопросу, для того, чтобы ИИС-3 сделать более привлекательным", - отмечала она.

Закон о запуске ИИС-3 заработал с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.

Владимир Путин ИИС Эльвира Набиуллина ИИС-3 Банк России
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