Минфин направил на согласование законопроект о выводе дивидендов с ИИС-3

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий возможность перевода дивидендов с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) на другие счета, разработан и направлен на согласование, заявил журналистам в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!" замминистра финансов Иван Чебесков.

"Вчера президент про это сказал, то есть решение принято. Законопроект подготовлен, вчера мы его направили на соответствующее рассмотрение", - сказал Чебесков.

Выводить можно будет только дивиденды, поскольку на купоны действует налоговый вычет, уточнил он.

"Логика такая - если есть вычет, значит это можно оставлять на долгий срок. Если ты не хочешь получать вычет или не можешь - как по дивидендам, там вычета нет - тогда должна быть возможность их вывести", - разъяснил замминистра финансов.

Президент Владимир Путин днем ранее на форуме ВТБ предложил предусмотреть возможность перевода с ИИС-3 дивидендов на другие счета.

Ранее с инициативой разрешить вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 для повышения привлекательности этого инструмента выступал Банк России.

Закон о запуске ИИС-3 заработал с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.