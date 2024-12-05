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Нацпроект по беспилотным системам "пересоберут" с упором на экономическую эффективность

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" (БАС), как ожидается, будет существенно переработан: дроны должны создаваться на основе сценариев их использования в конкретных отраслях с расчетом экономической эффективности, заявил на форуме "Аэронекст 2024" замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"Главная идеология пересборки нацпроекта - это определение четкого и конкретного перечня сценариев использования БАС, подтверждение этих сценариев конкретным финансово-экономическим расчетом, созданием финансово-экономической модели", - сказал он.

Перед этим председатель общественно-экспертного совета правкомиссии по реализации нацпроекта по БАС Глеб Бабинцев попросил Шпака прокомментировать "идею, которую произнес 2 декабря вице-премьер Виталий Савельев о возможной пересборке нацпроекта".

По словам замминистра, подход нужно менять, "потому что мы должны решать конкретные отраслевые задачи с необходимой экономической эффективностью при помощи БАС, а не просто производить беспилотники".

"Сначала надо определить сценарий использования. Потом промоделировать эти сценарии с точки зрения экономической эффективности в отраслевом применении. От этого возникает понимание технических характеристик конкретных моделей для этих сценариев. И уже после этого создавать беспилотник", - сказал Шпак.

Нацпроект по БАС был утвержден в декабре 2023 года. Как сообщал Минпромторг, объем российского рынка дронов без учета образовательных к 2030 году должен составить 46,23 тыс. единиц (против 27,95 тыс. в 2024-м), произведено должно быть 32,5 тыс. Финансирование в 2025-2030 годы планировалось в объеме 713,6 млрд рублей, включая 559,4 млрд рублей из федерального бюджета, 40,9 млрд - из региональных и 113,2 млрд рублей - из внебюджетных источников.

В проекте федерального бюджета на новую трехлетку на нацпроект было заложено более 112 млрд рублей, сообщал Минфин. В 2025 году на него планировалось выделить 27,8 млрд рублей, в 2026 - 43,8 млрд рублей, в 2027 - 40,5 млрд рублей.

БАС Василий Шпак Виталий Савельев Минпромторг Минфин Глеб Бабинцев
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