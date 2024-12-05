Путин обсудил с Кудриным развитие технологий беспилотного транспорта "Яндекса"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам упомянул о прошедшей встрече с советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным.

На встрече, в частности, обсуждалось развитие "Яндексом" технологий беспилотного транспорта, сказал он.

Ранее на этой неделе президент анонсировал встречу с Кудриным, тему обсуждения он не обозначал.

Путин считает, что Россия имеет компетенции для того, чтобы стать технологическими лидерами в этой сфере.

"Я знаю, что происходит на других площадках, в частности, на "КАМАЗе". Мы должны безусловно поддерживать все, что в этой сфере (беспилотного транспорта - ИФ) происходит. Да, они (компании - ИФ) это делают за свои деньги, у них свои технологические решения, но, конечно, им нужна соответствующая регуляторика. Без поддержки правительства им серьезных задач в этой сфере самостоятельно не решить, или это решение пойдет очень сложно", - отметил он.