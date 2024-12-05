Поиск

Путин обсудил с Кудриным развитие технологий беспилотного транспорта "Яндекса"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам упомянул о прошедшей встрече с советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным.

На встрече, в частности, обсуждалось развитие "Яндексом" технологий беспилотного транспорта, сказал он.

Ранее на этой неделе президент анонсировал встречу с Кудриным, тему обсуждения он не обозначал.

Путин считает, что Россия имеет компетенции для того, чтобы стать технологическими лидерами в этой сфере.

"Я знаю, что происходит на других площадках, в частности, на "КАМАЗе". Мы должны безусловно поддерживать все, что в этой сфере (беспилотного транспорта - ИФ) происходит. Да, они (компании - ИФ) это делают за свои деньги, у них свои технологические решения, но, конечно, им нужна соответствующая регуляторика. Без поддержки правительства им серьезных задач в этой сфере самостоятельно не решить, или это решение пойдет очень сложно", - отметил он.

Яндекс Владимир Путин КАМАЗ Алексей Кудрин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РЖД сократят инвестпрограмму-2025 примерно на 40%

Минтранс даст право опоздавшим на рейс пассажирам использовать обратный билет

Минтранс даст право опоздавшим на рейс пассажирам использовать обратный билет

ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей

ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей

"СИБУР" в ближайшие недели проведет совет директоров по вопросу IPO на 2% акций

Ипотека в России

Путин призвал информировать население об окончании лимитов по "Семейной ипотеке"

Путин призвал информировать население об окончании лимитов по "Семейной ипотеке"
Дипломатическое противостояние

Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трех дипломатов

Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трех дипломатов

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Глава Генштаба ВС РФ уведомил США об учениях в Средиземном море со стрельбами

В ЦБ предложили обдумать "суррогатные решения" по уровню раскрытия данных компаниями

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5522 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2049 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });