Нацпроект "Семья" предполагает выплату единого пособия 9,6 млн человек ежегодно

Нацпроект "Культура" будет реализовываться в рамках нацпроекта "Семья"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Нацпроект "Семья", реализация которого планируется с 2025 по 2030 годы, будет включать в себя ежегодную выплату материнского капитала для почти 1,7 млн семей, единое пособие для семей с детьми - более 9,6 млн человек ежегодно, а также по "Пушкинской карте" планируется реализовать более 280 млн билетов за шесть лет.

Об этом на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы предполагаем, что ежегодно материнским семейным капиталом будут пользоваться порядка 1,7 млн семей. Единое пособие нуждающимся семьям - это еще более 9,6 млн человек ежегодно. В рамках этого национального проекта ("Семья" - ИФ) будет реализовываться семейная ипотека по льготной ставке - порядка 1,5 млн семей с детьми", - сказала она.

Она напомнила, что национальный проект "Культура" теперь будет реализовываться в рамках национального проекта "Семья".

"Называться он будет "Семейные ценности и инфраструктура культуры" и здесь будет осуществляться уже зарекомендовавшая себя поддержка учреждений культуры", - сказала Голикова.

В национальный проект "Семья" войдет и "Пушкинская карта". В планах реализовать через нее более 280 млн билетов до 2030 года. Социальным контрактом планируется охватывать ежегодно не менее 220 тысяч семей.