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Путин потребовал создать в 2025 году условия для перелома демографической ситуации

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2025 году должны быть созданы условия для перелома демографической ситуации, сложившейся в России. Он сказал это на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"С учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением усилий государства является поддержка семьи, рождаемости. Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации", - потребовал президент.

Он признал, что это сложные задачи и по объективным обстоятельствам не все зависит от государства.

"Но нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост, на позитивный тренд", - сказал Путин.

В этой связи, продолжил он, красной нитью через национальные проекты должна пройти нацеленность на решение проблем семей, прежде всего семей с детьми.

Он поручил профильным комиссиям Госсовета держать на постоянном контроле мероприятия всех нацпроектов, которые нацелены на повышение благополучия и качества жизни семей с детьми.

"Добавлю, что мы также рассмотрим этот вопрос совсем скоро на заседании Государственного совета, где будут подведены итоги Года семьи", - сказал Путин.

Владимир Путин Госсовет
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