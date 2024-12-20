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Единое пособие для семей с детьми в РФ увеличится на 14,8% со следующего года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что единое пособие для семей с детьми увеличится на 14,8% с января 2025 года, и его средний размер составит более 17 тысяч рублей.

"Единое пособие получает каждый третий ребенок в стране. С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличится на 14,8%. В среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч в месяц на одного ребенка", - сказал Котяков на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ в пятницу.

С 1 января 2023 года единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам с доходом ниже прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия на каждого ребенка в возрасте до 17 лет составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей или регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, если пособие назначается беременным женщинам.

Антон Котяков Минтруд РФ
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