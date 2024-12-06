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Арестованный бывший глава района Петербурга заключил контракт с Минобороны

Экс-чиновника передали уполномоченному воинскому должностному лицу

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге Василеостровский суд приостановил производство по делу бывшего главы администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина, обвиняемого в получении взятки и других преступлениях, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"В суд поступило ходатайство врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту, в котором последний ходатайствовал о приостановлении производства по уголовному делу и об отмене меры пресечения в отношении Ильина. Данное ходатайство мотивировано тем, что подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы в период мобилизации в ВС РФ. Он признан годным и принят к военной службе по контракту. Суд ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении.

Производство по уголовному делу в отношении Ильина приостановлено, мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, говорится в сообщении. Ильин передан уполномоченному воинскому должностному лицу.

Ильину вменяли статьи о служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (часть 2 статьи 165), превышение полномочий (часть 3 статьи 286) и получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).

По версии следствия экс-чиновник, будучи главой Василеостровского района, в 2022 году с 28 января по 31 августа ежемесячно получал взятки на 700 тысяч рублей - на общую сумму не менее 5,6 млн рублей - от учредителя фирм за беспрепятственное исполнение контрактов на частную охранную деятельность в здании районной администрации, а также в подведомственных учреждениях.

Ильин был задержан и арестован в январе 2023 года.

Василеостровский суд Минобороны Петербург Эдуард Ильин
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