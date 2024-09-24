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Глава СКР призвал индивидуально рассматривать просьбы подследственных отпустить их на СВО

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным взвешенно проходить к каждому случаю, когда расследование приостанавливается из-за заключения подозреваемым или обвиняемым контракта с Вооруженными силами. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

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"Необходимо обеспечить взвешенный и индивидуальный подход в каждом случае рассмотрения ходатайств о приостановлении следствия, при вынесении такого решения принимать во внимание характер и тяжесть преступления, а также данные о личности лица и вероятность совершения им новых преступлений", - сказал Бастрыкин на оперативном совещании.

На совещании обсуждались алгоритмы применения нового уголовно-правового института освобождения лиц от уголовной ответственности в связи с прохождением ими военной службы.

"Руководители следственных органов охарактеризовали выработанную методику разъяснения подозреваемым и обвиняемым, подпадающим под законодательные критерии призыва на воинскую службу по контракту, последствий приостановления расследования и прекращения уголовного преследования", - добавили в ведомстве.

Бастрыкин "подчеркнул важность взаимодействия с территориальными военными комиссариатами и подразделениями ВС РФ в целях обмена оперативной и объективной информацией о фигурантах уголовных дел".

Александр Бастрыкин СКР СВО Вооруженные силы
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