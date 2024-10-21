Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, ранее осужденный за коррупцию на 15 лет лишения свободы, подписал контракт с министерством обороны РФ (об отправке в зону СВО - ИФ), сообщил "Интерфаксу" адвокат экс-мэра Руслан Омельченко.

"Мой доверитель действительно подписал контракт с Минобороны. Остальное без комментариев", - сказал он.

В пресс-службе Главного управления ФСИН по Приморскому краю "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время Пушкарев отбывает наказание.

"В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии, вопрос по подписанию (неподписанию) контракта с Минобороны не в нашей компетенции", - сказала в пресс-службе.

Как сообщалось, Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима с штрафом в размере 500 млн рублей, а также взысканием 75 млн рублей - сумм, полученных в качестве взятки.

В июле Ленинский районный суд Владивостока признал Пушкарева виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело касалось нарушений при организации пассажирских перевозок. Окончательное наказание по совокупности с приговором Тверского районного суда Москвы назначено судом в виде лишения свободы сроком на 15 лет 3 месяца с штрафом в 500 млн рублей

Ранее Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Игорю Пушкареву, его брату Андрею Пушкареву, бывшему руководителю МУП "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову, шести предприятиям группы "Востокцемент" о взыскании с них в доход государства более 1,4 млрд рублей, незаконно полученных в 2008-2016 годах по муниципальным контрактам.