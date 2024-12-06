Все дети, пострадавшие в краснодарской школе, выписаны домой

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Трое учеников, пострадавшие в краснодарской школе №94, после оказания медицинской помощи отправлены домой на амбулаторное лечение, сообщает оперштаб региона.

"Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой - на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять учеников пострадали в ходе конфликта в краснодарской школе №94. 13-летнего мальчика доставили в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще одного 15-летнего пострадавшего с ножевым ранением стопы и 14-летнего школьника с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставили в больницу. Кроме этого легкие травмы получили еще два ученика, от госпитализации они отказались.

Нападавший был задержан на месте происшествия.

После инцидента в краснодарской школе №94 следователи возбудили уголовное дело ч.2 ст. 213 (хулиганство) и ч.1 ст.293 (халатность)УК РФ.