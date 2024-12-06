Пожар на складе в Нижнем Новгороде полностью потушен

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили крупное возгорание в производственно-складском здании в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Пожар в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее в Канавинском районе загорелось производственно-складское помещение с легко воспламеняющейся жидкостью на площади 8,4 тыс. кв. м. Позднее произошло обрушение кровли на площади 3,4 тыс. кв.м.

Информации о пострадавших не поступало.