В Нижнем Новгороде пожар на складе с горючими материалами локализовали

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде пожар в производственно-складском помещении на Московском шоссе локализовали на площади 8,4 тысячи кв. метров, сообщает МЧС.

Площадь обрушения кровли составила 3,4 тысячи кв. метро, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось об обрушении на площади 900 кв. метров.

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка: внутри находятся легковоспламеняющиеся материалы", - говорится в сообщении.

Пожар тушат больше 100 человек и 35 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.