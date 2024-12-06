В Нижнем Новгороде пожар на складе с горючими материалами локализовали
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде пожар в производственно-складском помещении на Московском шоссе локализовали на площади 8,4 тысячи кв. метров, сообщает МЧС.
Площадь обрушения кровли составила 3,4 тысячи кв. метро, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось об обрушении на площади 900 кв. метров.
"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка: внутри находятся легковоспламеняющиеся материалы", - говорится в сообщении.
Пожар тушат больше 100 человек и 35 единиц техники.
Информации о пострадавших не поступало.