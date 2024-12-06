В Нижнем Новгороде горит склад на площади 8,4 тыс. кв. м, обрушилась кровля

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Производственно-складское здание загорелось на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, площадь пожара превышает 8 тыс. кв. м, сообщает МЧС РФ в пятницу.

"На Московском шоссе горит производственно-складское здание. Предварительно, площадь составляет 8,4 тыс. квадратов. Кровля обрушилась на 900 квадратах. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

На месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники, добавили в ведомстве.