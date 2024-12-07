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Автобус перевернулся на трассе в Новосибирской области, есть пострадавшие

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Междугородний автобус КАВЗ опрокинулся в субботу на трассе в Новосибирском районе Новосибирской области, пострадали двое пассажиров, сообщает Главное управление МВД РФ по региону.

ДТП произошло около 10:30 по местному времени. Водитель 1959 года рождения, управляя автобусом "КАВЗ", следовал по автодороге К-17Р "Новосибирск - Кочки - Павлодар" из поселка Садового в поселок Верх-Тула. В автобусе находились 26 пассажиров. На 20-м километре трассы, по предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

За медицинской помощью обратились два пассажира, возраст и характер травм уточняется, сказано в сообщении.

Автобус перевозил взрослых пассажиров на мероприятие.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Новосибирская область Верх-Тула
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