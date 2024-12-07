В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали 11 человек

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом, опрокинувшимся на трассе в Новосибирской области, увеличилось до одиннадцати, сообщает правительство региона в телеграм-канале.

"В результате ДТП с автобусом, перевозившим пассажиров, в Новосибирском районе, по данным службы скорой медицинской помощи, травмированы 11 человек. Все пострадавшие доставлены в центр политравмы городской клинической больницы №34", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что врачи оказывают им всю необходимую помощь.

"В настоящее время пассажиров обследуют, чтобы установить характер травм. По предварительным данным, пациентов в тяжелом состоянии нет", - сказал Заблоцкий, слова которого приведены в сообщении.

Как сообщалось, междугородний автобус КАВЗ опрокинулся в субботу на трассе в Новосибирском районе Новосибирской области. Первоначально со ссылкой на Главное управление МВД РФ по региону сообщалось о двух пострадавших.

ДТП произошло около 10:30 по местному времени. Водитель 1959 года рождения, управляя автобусом КАВЗ, следовал по автодороге К-17Р "Новосибирск - Кочки - Павлодар" из поселка Садового в поселок Верх-Тула. В автобусе находились 26 пассажиров. На 20-ом километре трассы, по предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.