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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 05:18

Жителям приграничных районов Курской области отсрочили уплату налогов

Жителям приграничных районов Курской области отсрочили уплату налогов
Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило решение об отсрочке по уплате налогов для жителей Курской области, проживающих в зоне контртеррористической операции (КТО), сообщается в телеграм-канале кабинета министров.

"Жители Курской области смогут получить отсрочку по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц", - говорится в сообщении.

"Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 году, оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года", - информирует российское правительство.

Согласно сообщению, отсрочка будет предоставлена гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области либо территория региона, где введен режим КТО, при этом в отношении жителей принято решение об отселении.

Кроме того, правительству региона рекомендовано определить перечень таких территорий, сообщает кабинет министров.

Курская область
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