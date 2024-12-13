ФМБА оказало медпомощь почти 9 тыс. человек с начала вторжения ВСУ в Курскую область

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) России с начала вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область оказали помощь почти 9 тыс. человек, более 4 тыс. госпитализированы, сообщили в пресс-службе агентства в пятницу.

"С начала вторжения в Курскую область сотрудники ФМБА оказали медицинскую помощь почти 9 тыс. человек, выполнено свыше 4,5 тыс. операций, госпитализировано более 4 тыс. человек, эвакуировано - более 3 тыс.", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что руководитель ФМБА Вероника Скворцова в ходе визита в Курскую область посетила медико-санитарную часть ФМБА агентства в Курчатове.

В рамках рабочего визита в Курскую область Скворцова встретилась с врио главы региона Александром Хинштейном. Она сообщила о совместно принятом с губернатором решении создать в области федеральный центр заготовки и переливания крови.

"Он будет создан на базе Курского областного клинического центра крови. Это позволит нам создать центр федеральных компетенций, производственная мощность которого составит не менее 100 тыс. литров крови в год, с объемом хранения резервов до 200 тыс. литров компонентов крови. Благодаря этому, будет обеспечена не только Курская область, но и все приграничные регионы России - Белгородская и Брянская области, а также будет возможность оказывать существенную помощь четырем воссоединенным регионам", - уточнила Скворцова.