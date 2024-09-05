Предпринимателям из приграничья Курской области дали отсрочку по налогам и страховым взносам

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предоставило годовую отсрочку на уплату налогов и страховых взносов предпринимателям из приграничных районов Курской области и районов региона, где введен режим КТО.

Также это касается жителей, в отношении которых принято решение об отселении, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Там отметили, что премьер Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

В сообщении поясняется, что "отсрочка будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой уплаты платежей".

"Речь идет о налогах, авансовых платежах по налогам, а также страховых взносах, подлежащих уплате в 2024 году, начиная с 1 августа. Также предприниматели получат отсрочку по обязательным страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что "для упомянутых предпринимателей Курской области на 12 месяцев приостанавливается проведение ряда налоговых проверок и вынесение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств".

"Перечень предпринимателей, которые могут воспользоваться этими мерами поддержки, сформируют власти Курской области.