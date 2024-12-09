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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 05:18

Минимальная цена на сигареты с 1 января 2025 г. повысится на 4,6%, до 135 руб.

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минимальная цена на сигареты с 1 января 2025 года составит 135 рублей за пачку.

"С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на нее в размере 135 рублей", - сообщила замдиректора департамента пищевой промышленности ведомства Ирина Федина на круглом столе в рамках межрегионального форума "Дни ритейла в Сибири". Ее слова приводятся в пресс-релизе Ассоциации малоформатной торговли (АМТ).

В этом году минимальная цена составляет 129 рублей.

Минимальная цена рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, установленной Налоговым кодексом РФ с 1 января 2025 года, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Ставка акциза на сигареты в 2025 году составит 2 945 руб. за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости. В 2024 году он составляет 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости.

В 2023 году минимальная цена на пачку сигарет составила 119 рублей, в 2022 году - 112 рублей.

Согласно пресс-релизу, Федина также сообщила, что с 2025 года будут проиндексированы минимальные цены и на никотинсодержащую продукцию.

Минсельхоз РФ
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