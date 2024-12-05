Потери бюджета от нелегального табака за 9 месяцев оценены в 77,5 млрд рублей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Потери федерального бюджета от нелегального табака за 9 месяцев этого года составили 77,5 млрд рублей, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский международном форуме "Антиконтрафакт-2024" в Астане.

Его цитирует пресс-служба аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России.

По словам Заславского, только сбалансированный подход всех государств ЕАЭС к контролю и надзору позволит пресечь переток табачной продукции между странами.

По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО ННЦК), которые привела его директор Ирина Бушина, доля незаконного оборота сигарет в России в третьем квартале снизилась до 10,8% с 11,3% во втором квартале (в пересчете на курящее население страны). Несмотря на то, что объемы нелегального транзита из стран ЕАЭС уменьшаются, проблема все еще остается крайне острой, отметила она. Основными предпосылками перетоков остаются отсутствие таможенного контроля, а также различия в мерах тарифного регулирования в странах ЕАЭС.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что для противодействия нелегальному табаку отлично работают экономические стимулы. Так, повышение минимальной розничной цены на табак в Казахстане остановило потоки контрафакта из этой республики в Россию. Он отметил важность синхронизации акцизных ставок и тарифных мер регулирования табака. "В России акцизы примерно на 40% выше, чем у соседей. Соответственно, сигареты и табачные изделия из более "дешевых" юрисдикций перетекают в более дорогие", - сказал он.

Как считает управляющий по защите торговых марок ООО "Филип Моррис сэйлз энд маркетинг" Владимир Васильев, необходимо создать специальный координирующий орган для борьбы с контрафактом и нелегальными перетоками в ЕАЭС - экспертный совет по противодействию незаконному обороту промышленной продукции при консультативном комитете по таможенному регулированию ЕЭК. "Такой совет объединит усилия всех заинтересованных сторон, повысит уровень координации усилий, а также эффективность обмена информацией и лучшими практиками, поможет дальше развивать таможенное сотрудничество", - полагает он.