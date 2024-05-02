Табачная продукция в РФ дорожает, больше всего - жевательный табак

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Цены на табачную продукцию в РФ растут, активнее всего дорожает жевательный табак.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак"), это показали результаты квартального обзора "Табачная и никотинсодержащая продукция", подготовленного ЦРПТ совместно с ННЦК (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции).

Так, стоимость жевательного табака в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 35%, с 488 рублей до 660 рублей за условную упаковку.

Заметно повысились цены на папиросы (почти на 25%, до 247 рублей), бестабачную смесь для кальяна (на 17%, до 174 рублей за упаковку) и сигары (на 13%, до 1 668 рублей за упаковку). В то же время такая наиболее популярная табачная продукция, как сигареты и стики, дорожала меньшими темпами. Так, средняя цена сигарет выросла на 8% (до 173 рублей за условную упаковку), стиков - на 6,5% (до 179 рублей).

Согласно обзору, растет и предложение продукции на этом рынке, причем наибольшими темпами - никотинсодержащей. Если рынок сигарет и папирос (производство и импорт) в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1%, до 2,3 млрд условных упаковок, то импорт никотинсодержащей продукции подскочил в пять раз, до 8,8 млн упаковок, внутреннее производства - на 9%, почти до 275 млн упаковок.

Как считает руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов, мнение которого передала пресс-служба ЦРПТ, цены на табак растут в силу объективных факторов. "Ключевой аспект - повышение акцизных ставок, а также рост себестоимости сырья и изменение логистических цепочек", - отметил он.

Что же касается роста предложения, то, по его словам, это свидетельствует о том, что легальные импортеры и производители начинают занимать большую долю на рынке.

В ЦРПТ напомнили, что проведенное ранее исследование рынка никотинсодержащей продукции (вейпов и жидкостей для электронных систем доставки никотина) за четвертый квартал 2023 года также показало снижение доли контрафакта.

"Действительно, табачный рынок постепенно обеляется, "серым" игрокам все сложнее реализовывать нелегальный товар. Положительные эффекты от внедрения маркировки на табачном рынке наблюдаются уже не первый год: в 2023 году была приостановлена работа 15 нелегальных табачных предприятий, всего за время маркировки их было выявлено 45, - заявил руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков, слова которого привела пресс-служба. - Рост доли легальных игроков подтверждается и фискальным эффектом: в бюджет дополнительно поступило 245,9 млрд рублей".

Маркировка продукции на табачном рынке РФ началась в 2019 году. Ее заключительным этапом стало 1 декабря 2023 года - с этой даты в РФ не допускается оборот немаркированных вейпов, жидкостей для них и одноразовых электронных сигарет.