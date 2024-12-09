Россия обсудит судьбу своих военных баз с новым руководством Сирии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Для обеспечения безопасности российских военных баз в Сирии сейчас делается все необходимое, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона обсудит их судьбу с новым руководством Сирии после стабилизации обстановки в стране.

Его спросили, беспокоит ли Кремль безопасность российских баз в Сирии.

"Разумеется, это очень важный вопрос, и сейчас делается все, что необходимо, и все, что возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. И конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности", - ответил он.

"Пока преждевременно об этом говорить, в любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будут у власти в Сирии", - сказал он, отвечая на вопрос, надеется ли Россия сохранить свое военное присутствие в Сирии, и идут ли переговоры на этот счет с нынешними властями этой страны.

"Сейчас мы видим период трансформации, чрезвычайной нестабильности, поэтому, конечно, потребуется время и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет обличен властью", - добавил представитель Кремля.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российским военным базам и воинским контингентам в Сирии ничего не угрожает, их безопасность полностью обеспечена, "все находятся там, где должны находиться в соответствии с решениями командования, и выполняют задачи".

Депутат также сказал, что базы останутся в Сирии и продолжат выполнять там свои задачи, а на попытку на них напасть, военные ответят.

"Безопасность нашим базам гарантируют сами базы и Вооруженные силы РФ, - сказал Картаполов. - Наши враги и прочие бывшие партнеры, безусловно, очень бы хотели чтобы наших баз там не было".