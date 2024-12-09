Глава комитета Думы заявил, что безопасность военных баз РФ в Сирии обеспечена

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российским военным базам и воинским контингентам в Сирии ничего не угрожает.

"Никаких отрезанных (от баз - ИФ) воинских частей нет. Все находятся там, где должны находиться в соответствии с решениями командования, и выполняют задачи", - сказал Картаполов журналистам в понедельник.

Он подчеркнул, что "на сегодняшний день там нет проблемных вопросов, безопасность полностью обеспечена".

8 декабря МИД РФ сообщил, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией, Россия в этих переговорах не участвовала.

Позднее в тот же день источник в Кремле заявил, что президент Сирии находится в Москве. "Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сказал источник.ю

Сирийская вооруженная оппозиция объявила в минувшее воскресенье, что захватила Дамаск и начала формирование переходных органов власти.