В Кремле намерены обсуждать Сирию со всеми региональными странами

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Москва будет вести диалог с Турцией и другими региональными игроками по ситуации в Сирии, поскольку этой стране предстоит трудный период нестабильности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу оценить роль Турции в последних сирийских событиях, он ответил: "Мы находимся в диалоге с Анкарой и другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам".

"В Сирии будет очень непростой период, связанный с нестабильностью, и, конечно, очень важно поддерживать диалог со всеми региональными странами. Мы твердо намерены это делать, - отметил пресс-секретарь президента. - Мы будем консультироваться и анализировать ситуацию".

Цели "астанинского формата" по Сирии, отметил он, сейчас утрачены, но как механизм проведения консультаций между странами, входящими в него, он остается актуальным.

"Целеполагание этого формата утрачено, но, с другой стороны, как механизм обмена мнениями и политических консультаций между этими странами - он актуален всегда, и в том или ином виде эти консультации будут продолжаться", - ответил Песков на вопрос, считает ли Россия "астанинский формат" себя изжившим в данной ситуации.

"Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир. Мы в данном случае не исключение", - сказал он, отвечая на вопрос, удивились ли в Кремле, насколько быстро ослабла поддержка покинувшего пост президента Сирии Башара Асада со стороны армии и силовых структур.

В конце прошлой недели вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск, и занимается формированием переходных органов власти.