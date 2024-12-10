Министр обороны Белоусов доволен уровнем военного сотрудничества с Индией

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии успешно развивается в многосторонних форматах и на двусторонней основе, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с главой Минобороны Индии Раджнатхом Сингхом.

"Удовлетворены хорошим уровнем взаимодействия России и Индии по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс"", - сказал Белоусов.

Он поблагодарил коллегу за визит в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Белоусов подчеркнул, что ключевую роль в укреплении двусторонних связей между Россией и Индией играют доверительные отношения лидеров двух государств. По его словам, итоги встреч президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в июле в Москве и в октябре на саммите БРИКС в Казани "послужили углублению особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в оборонной сфере".

"Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - сказал Белоусов, отметив, что сегодня планируется "детально обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах".

Ранее состоялась церемония официальной встречи индийской делегации во главе с министром обороны республики с участием роты Почетного караула и оркестра.

Сингх прилетел в Россию вечером 8 декабря. 9 декабря он присутствовал на церемонии передачи ВМС Индии фрегата Tushil на заводе ОСК "Янтарь" в Калининграде.