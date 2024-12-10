Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:45

Министр обороны Белоусов доволен уровнем военного сотрудничества с Индией

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Уровень взаимодействия Москвы и Дели по военной линии успешно развивается в многосторонних форматах и на двусторонней основе, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с главой Минобороны Индии Раджнатхом Сингхом.

В РоссииIndia Today сообщила о возможной встрече министра обороны Индии с Путиным во вторникЧитать подробнее

"Удовлетворены хорошим уровнем взаимодействия России и Индии по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс"", - сказал Белоусов.

Он поблагодарил коллегу за визит в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Белоусов подчеркнул, что ключевую роль в укреплении двусторонних связей между Россией и Индией играют доверительные отношения лидеров двух государств. По его словам, итоги встреч президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в июле в Москве и в октябре на саммите БРИКС в Казани "послужили углублению особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в оборонной сфере".

"Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - сказал Белоусов, отметив, что сегодня планируется "детально обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах".

Ранее состоялась церемония официальной встречи индийской делегации во главе с министром обороны республики с участием роты Почетного караула и оркестра.

Сингх прилетел в Россию вечером 8 декабря. 9 декабря он присутствовал на церемонии передачи ВМС Индии фрегата Tushil на заводе ОСК "Янтарь" в Калининграде.

Андрей Белоусов БРИКС Минобороны Индия Раджнатх Сингх
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков назвал прерогативой властей Москвы решение по Соловецкому камню

Смена власти в Сирии

В Кремле заявили, что Асад лично принял решение об отставке

В Кремле заявили, что Асад лично принял решение об отставке

Минздрав заявил, что врачи имеют право отклоняться от клинических рекомендаций

Минздрав заявил, что врачи имеют право отклоняться от клинических рекомендаций

В Саратовской области пресекли атаку дронов на военный аэродром

Продажи топлива на СПбМТСБ в 2024 году вырастут на 16%

Самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП при посадке в Якутии

Московская система дистанционного голосования стала одним из лауреатов премии Рунета

Московская система дистанционного голосования стала одним из лауреатов премии Рунета

Что произошло за день: понедельник, 9 декабря

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Суд арестовал 12 жителей Дагестана, подозреваемых в планировании теракта

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии72 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5533 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });