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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:46

India Today сообщила о возможной встрече министра обороны Индии с Путиным во вторник

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе визита в Москву, возможно, встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщает India Today со ссылкой на источники в посольстве Индии в Москве.

По их сведениям, встреча может пройти позднее во вторник 10 декабря.

Сингх прилетел в Россию в воскресенье вечером. 9 декабря он присутствовал на церемонии передачи ВМС Индии фрегата Tushil на заводе ОСК "Янтарь" в Калининграде. Это уже четвертый фрегат, построенный на калининградской верфи для этой страны.

ОСК Калининград Раджнатх Сингх Владимир Путин Индия
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