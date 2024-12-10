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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:45

В Кремле считают преждевременными прогнозы по ситуации в Сирии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле пока затрудняются прогнозировать, как будет развиваться ситуация в Сирии, но намерены продолжать сотрудничество с ближневосточными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас время глубокого анализа происходящих событий. Пока трудно предугадать окончательные формы, которые последуют после этого периода неопределенности", - сказал Песков журналистам во вторник.

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Так он ответил на вопрос, есть ли риск, что Россия потеряет свое военное влияние на Ближнем Востоке после отставки Башара Асада с поста президента Сирии.

"Россия продолжает свой диалог со всеми региональными странами. Мы продолжим этот диалог, у нас есть пересечение интересов со многими странами, совпадение интересов с рядом государств региона. У нас весьма широкоформатное сотрудничество осуществляется - торгово-экономическое и другое. Все эти процессы мы намерены продолжать", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Сирия
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