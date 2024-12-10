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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Временное правительство Сирии сформирует Мухаммед Башир

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Временное правительство Сирии поручено сформировать Мухаммеду Баширу, сообщает во вторник ЭФЭ.

"Переходное правительство будет работать в течение трех месяцев под руководством Мухаммеда Башира", - приводит агентство сообщение представителей нынешних властей Сирии в эфире сирийского телевидения.

Сам Башир сообщил, что будет занимать этот пост до 1 марта 2025 года.

Башир ранее возглавлял так называемое правительство национального спасения Сирии. Он инженер, также имеет богословское образование.

Хроника 08 – 10 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Мухаммед Башир Сирия
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